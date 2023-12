Calcio: ManCity. Guardiola 'Haaland Va valutato giorno per giorno'

Il norvegese è ancora alle prese con un problema al piede MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il decorso del problema al piede di Erling Haaland resta quasi avvolto nel mistero. Pep Guardiola continua a essere ...

Calcio: ManCity. Guardiola 'Haaland Va valutato giorno per giorno' sport.tiscali.it

Ranking UEFA 2023 per il calcio maschile, femminile, per federazioni e futsal UEFA.com

Calcio: ManCity. Guardiola "Haaland Va valutato giorno per giorno"

Il norvegese è ancora alle prese con un problema al piede MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il decorso del problema al piede di Erling ...

Ranking UEFA 2023 per il calcio maschile, femminile, per federazioni e futsal

Il Man City resta in vetta nel ranking UEFA per il calcio maschile, ma chi altro si avvia verso il 2024 in testa ai ranking UEFA per club e nazionale