Calcio | Chiellini | ' travolto da un' onda d' affetto | ritiro scelta giusta'

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Torino, 15 dic. - (Adnkronos) - "Mi è scoppiato il telefono: sono statoda un'di. Sono nella mia casa e rivedo la famiglia, gli amici: penso di aver fatto lae ora voglio regalarmi il tempo giusto". Così l'ex capitano di Juventus e Nazionale Giorgioa pochi giorni dal suodalgiocato, a 39 anni dopo aver giocato l'ultimo anno e mezzo nella Mls al Los Angeles Fc. "Mi mancavano le persone con cui ho condiviso tanti momenti. A Los Angeles resterò fino a giugno, poi Torino sarà la città in cui vivrò: è stata sempre casa mia e torneremo qui -dice a 'La Stampa'-. Quattro giorni fa ero in campo a giocare un finale... Peccato per il risultato, ma tutto il percorso resta e lascio con un bel ricordo: ho ...