(Di venerdì 15 dicembre 2023) "La, il campionato è molto competitivo e ora avremo due gare contro Empoli e Udinese che non devono essere considerate facili: dovremo affrontarle con concentrazione e ...

Calcio: Cairo, la classifica è corta e con Juric bel rapporto

... dovremo affrontarle con concentrazione e determinazione, dopo Natale vedremo come saremo messi": il presidente del Torino, Urbano, fa il punto sulla squadra dopo la conferenza stampa di ...

TORINO, CAIRO: "LA CLASSIFICA È CORTA E CON JURIC BEL RAPPORTO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio: Cairo, la classifica è corta e con Juric bel rapporto sport.tiscali.it

torino, Cairo: "la classifica è corta e con Juric bel rapporto"

"La classifica è corta, il campionato è molto competitivo e ora avremo due gare contro Empoli e Udinese che non devono essere ...

Milan, verso il Monza: mossa a sorpresa in difesa

Il Milan torna in campo domenica a pranzo contro il Monza di Palladino per blindare il terzo posto valevole per la prossima Champions League.