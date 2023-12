Calcio a 5 | Massimiliano Bellarte | “Dobbiamo rimboccarci le maniche e crederci contro la Spagna”

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Non il risultato che si desiderava. La Nazionale italiana dia 5 è stata sconfitta con il punteggio di 4-2 dalla Slovenia, a Lubiana, nel penultimo impegno del Gruppo D di qualificazione ai Mondiali in Uzbekistan dell’anno venturo. Nel caso in cui gli azzurri avessero battuto i padroni di casa avrebbero avuto certezza di essere qualificati ai playoff per la conquista del pass iridato. Con questo ris, invece, la selezione di Maxe gli sloveni sono a pari punti in classifica (7), alle spalle della. I nostri portacolori hanno un vantaggio in termini di differenza reti: 0 rispetto a -3 dei rivali. Mercoledì 20 dicembre la formazione tricolore è chiamata all’impresa: battere al PalaCattani di Faenza le Furie Rosse, difendendo i tre gol di vantaggio sugli sloveni, contemporaneamente impegnati in ...