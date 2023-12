Calcio a 5 | Italia ko contro la Slovenia per 4-2 | Bellarte | “In Spagna dobbiamo crederci”

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La Nazionalena dia cinque perde 4-2la, partita che in caso di vittoria avrebbe dato agli azzurri la certezza di giocare gli spareggi per la qualificazione al Mondiale.ora vantano entrambe sette punti, ma i tricolori sono davanti grazie alla differenza reti. Mercoledì 20 alle ore 18.30, gli azzurri dovranno battere laper chiudere al secondo posto e accedere dunque ai playoff. Le parole del ct: “Una gara complicata da descrivere. A inizio partita siamo andati avanti, potevamo raddoppiare, ma nello sviluppo della sfida abbiamo commesso errori che ci hanno condannato. Non possiamo recriminare su una prestazione che complessivamente c’è stata, ma gli episodi chiave hanno girato tutti ...