Calcinate | 49enne perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada

(Di venerdì 15 dicembre 2023). Non sarebbe in gravi condizioni ilprotagonista di un incidente nel tardo pomeriggio di venerdì (15 dicembre) sulla SP ex SS498 a. Secondo le prime informazioni, poco prima delle 18 l’uomo ha perso ildella sua vettura ed è finito. Sul posto, oltre all’ambulanza e all’automedica, sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Romano di Lombardia e l’auto veloce della centrale di Bergamo, che hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.