Calamity Hustle | Warner Bros si aggiudica la commedia con Ryan Reynolds e Channing Tatum

(Di venerdì 15 dicembre 2023)ha vinto la battaglia per ottenere i diritti dellaaction, con protagonisti. Saràa produrre, l'action comedy che avrà come protagonisti. La sceneggiatura e la regia saranno firmate da Adam & Aarin Nee. La trama del film Il filmè stato al centro di un'aspra battaglia per ottenere i diritti del progetto e in corsa fino all'ultimo minuto ci sono state Amazon, Netflix e. ...

E si tratterebbe anche del secondo progetto in fase di sviluppo per Ryan Reynolds con il supporto del colosso dello streaming: l'altro, infatti, si intitolae coinvolge nel cast anche ...

Warner Bros ha vinto la battaglia per ottenere i diritti della commedia action Calamity Hustle, con protagonisti Ryan Reynolds e Channing Tatum.

The Lost City' filmmakers Aaron and Adam Nee are behind the feature on which the bidding put the above-the-line costs over $50 million, according to sources.