Cajuste | ”Napoli? Non mi aspettavo la chiamata di un grande club”

(Di venerdì 15 dicembre 2023): ”Quando ho ricevuto ladel, inizialmente sono rimasto sorpreso, non miladi un. Ho provato unagioia” Jens, centrocampista del, si racconta davanti al canale ufficiale YouTube della SSC. Dalla sua infanzia in giro per il mondo fino ad arrivare allo sbarco, quasi improvviso, in Italia: Ciao, sono Jens. Ho 24 anni e sono svedese “Ciao, sono Jens. Ho 24 anni e sono svedese. Ho iniziato a giocare a calcio in Cina, dove ho vissuto circa quattro anni con la mia famiglia. Poi mi sono trasferito in Svezia. Lì ho giocato per molti anni in un...