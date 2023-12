Cairo e il siparietto con Sonego | «Un campione granata» Poi il tennista lo abbraccia

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023)tra Urbanoe il tennis Lorenzo, abbracci e battute tra il presidente del Torino e ildi fede(Inviato al Circolo della Stampa – Sporting ASD). Si respira un clima di grande entusiasmo sulla spondadel Po in quel di Torino. Stamane il Patron del club Sabaudo Urbanoha presentato il progetto ufficiale per la riqualificazione del Centro Sportivo Robaldo. Vale a dire, il futuro quartier generale delle giovanili (e forse dell’Under 23) della squadra piemontese. Battuta anche per il neo vincitore della Coppa Davis Lorenzodi fede, solito allenarsi proprio nel centro Sporting dove ha preso la parola l’imprenditore alessandrino. Ironia della ...