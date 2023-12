Cagliari | riecco Makoumbou | contro il Napoli subito titolare

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023), scontata la squalifica nella garail Sassuolo: mister Ranieri rilanciadall’inizio Assente per squalificail Sassuolo, Antoinesarà regolarmente in campoil, domani alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Il centrocampista congolese è uno dei perni portanti della squadra di mister Ranieri, l’unico fino all’ultimo match, ad essere sempre sceso in campo dal primo minuto in tutte le gare stagionali del. In Serie A ha collezionato 14 presenze con 1191 minuti sul terreno di gioco. Ora è pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo tra le fila dei sardi, presumibilmente ancora al fianco di Prati.