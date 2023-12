Cagliari | i convocati per la trasferta di Napoli Si ferma Shomurodov | fratura al secondo metatarso

(Di venerdì 15 dicembre 2023) SiEldor. A seguito di un trauma contusivo riportato in allenamento il calciatore si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato la frattura deldel piede destro. Le sue condizioni verranno rivalutate prossimamente, rende noto ilattraverso il proprio sito ufficiale. Mister Ranieri ha ufficializzato la lista deiin vista dellacontro il. Questo l’elenco completo: Radunovic, Goldaniga, Dossena, Mancosu, Nandez, Lapadula, Viola, Deiola, Prati, Aresti, Azzi, Oristanio, Pereiro, Hatzdiakos, Luvumbo, Di Pardo, Obert, Petagna, Zappa, Augello, Pavoletti, Scuffet, Sulemana, Jankto, Wieteska, Makoumbou. SportFace.

