Cagliari | i convocati di Ranieri in vista della sfida con il Napoli

Calcio: Cagliari, frattura al piede per Shomurodov

... proprio ora che sembrava tornato in forma: suo l'assist per Pavoletti per gol vittoria dellunedì scorso contro il Sassuolo. È nella lista dei, invece, Lapadula, reduce dall'...

UFFICIALE - Cagliari, i convocati di Ranieri per il Napoli: la decisione su Lapadula Tutto Napoli

Napoli-Cagliari, i convocati di Ranieri: out Rog e Shomurodov, Lapadula ok TUTTO mercato WEB

Napoli-Cagliari, Lapadula tra i convocati: Shomurodov infortunato resta a casa

CAGLIARI. Alla vigilia della partita fuori casa contro il Napoli, il Cagliari rende nota la lista dei convocati per la sedicesima gara di campionato: Lapadula c’è, Shomurodov rimane fermo ai boxe a ...

Napoli-Cagliari, i convocati di Ranieri: out Shomurodov

Sono 26 i calciatori a disposizione di mister Claudio Ranieri per la trasferta di Napoli. Tra i convocati anche Gianluca Lapadula; non sarà della gara ...