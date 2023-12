Brusciano | arrestati pusher sorpresi con sostanze ai fini di spaccio

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023): ancora droga nel rione dei“licenziati” per ritardo al cambio turno. Carabinieri arrestano un uomo e una donna I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga adiC. B. e S. F., di 25 e 39 anni. Entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono statiin via Paolo Borsellino con droga nelle tasche.Si tratta di una piazza diduramente colpita durante l’operazione dello scorso novembre.Nuovamente in attività, il market della droga nella provincia a Nord di Napoli è ancora sotto i riflettori con un altro arresto. Sintomo evidente che i carabinieri non mollano la presa sul territorio. B. e F. nascondevano 23 dosi di cocaina, 39 di crack e 360 euro in contante. Sono entrambi in carcere, in ...