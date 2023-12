Brunetta nominato componente dell’Alto Consiglio Direttivo della Spes

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) ROMA – “Ringrazio la Scuola di Politiche Economiche e Sociali Carlo Azeglio Ciampi per avermi conferito la prestigiosa nomina di. Ritengo rappresenti non tanto un riconoscimento personale, quanto un’ennesima opportunità per rafforzare la centralità del CNEL, la casa dei corpi intermedi, il luogo dove interessi e responsabilità, diritti e doveri, privato e pubblico dialogano tra di loro e fanno sintesi con la voce delle rappresentanze sindacali, datoriali e del volontariato, il luogo dell’Accademia e delle eccellenze culturali e scientifiche del Paese”. E’ quanto afferma sul suo canale Telegram l’ex ministropubblica amministrazione Renato. L'articolo L'Opinionista.