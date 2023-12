Bruciata, per la seconda volta, l’auto della sorella di Gattuso

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Non sembra essere un buon momento per la famiglia di. Idadell’ ex bandiera del Milan e tecnico del Napoli, attuale tecnico dell’Olympique Marsiglia, è stata vittima di un nuovo atto di intimidazione a Corigliano, in provincia di Cosenza, dove vive. La sua auto, un SUV Opel Grand Land, appena ricomprata dopo che era stata incendiata lo scorso 17 ottobre, è stata data alle fiamme da ignoti. È il terzo episodio, se si conta un episodio analogo risalente a qualche anno fa. Il movente, spiega Il Corriere, sembra essere di natura evidentemente dolosa ma“personale”. La peculiarità di questo caso, pare collegata non tanto alla malavita quanto al carattere di Ida, descritto da alcuni come “irascibile”. Una caratteristica che potrebbe aiutare a far luce sugli attacchi mirati contro la donna, ...