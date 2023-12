Bradley Cooper ha sfoggiato un look d' archivio con delle Nike Air Force 1 firmate Riccardo Tisci

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nel 2017, l'anno in cui Despacito andava per la maggiore e la Brexit era ancora un concetto astratto,, allora direttore creativo di Givenchy, ha collaborato conalla realizzazione del modelloAir1 High "Black". Fu, senza dubbio, unapiù grandi uscite di quell'anno. Gli appassionati di sneaker impazzirono. E, a quanto pare, anche. Uscita originariamente nell'ottobre 2017, questa Air1 è una scarpa dedicata al basket, in particolare al leggendario logo dell'NBA. Realizzata in pelle completamente nera, presenta un cinturino alla caviglia in tela dipinta nei toni patriottici del rosso, del bianco e del blu che fanno da contrasto ...