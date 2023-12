Boxe | Jake Paul – Andre August stanotte in tv | programma | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tutto pronto per il match tra, innella notte tra venerdì 15 dicembre e sabato 16 dicembre. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. L’evento inizierà a mezzanotte, ma per il combattimento principale sarà necessario aspettare almeno le 01:30. Il pugile-youtuber torna sul ring per la terza volta nel 2023: dopo la sconfitta di febbraio contro Tommy Fury,è riuscito ad imporsi per decisione unanime contro la stella dell’MMA Nate Diaz. Adesso per lui c’è un ostacolo ancor più difficile, forse il più duro della sua esperienza nellaha 35 anni, dieci vittorie in carriera (5 delle quali per ko), un pareggio e una sconfitta. Non un record sensazionale, ma è un pugile vero, a ...