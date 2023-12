Boxe | Campionati Italiani 2023 | assegnati i titoli agli Assoluti Tricolore a Baldassi | Nicoli | Carini | Bonatti | Savchuk

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si sono disputate quest’oggi le finali deidi. A Chianciano Terme, in provincia di Siena, si sono concluse le sfide sul ring tra una buona fetta degliche contribuiscono a dare spicco al pugilato. Tra questi, si sono impegnati nelle sfide toscane anche alcuni elementi facenti parti delle varie selezioni nazionali. In particolare, il più conosciuto tra gli uomini è Michele, che senza difficoltà ha concluso con successo la propria campagna verso il titolo italiano. Tra i titolati anche Dmitro Tonyshev, visto parimenti in ma azzurra. Per quel che riguarda il settore femminile, diversi i nomi di spicco a partire da Angela, campionessa nei 66 kg; si segnalano anche le ...