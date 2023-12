Borse | settimana cauta all' insegna delle banche centrali A Milano svetta Amplifon +12%

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 15 dicembre 2023) A Piazza Affari bene Tim: la vendita della rete a Kkr può andare avanti. In Europa carrellata di dati economici: peggiora l'indice Pmi dell'Eurozona, rallenta l'inflazione in Italia e Francia. L' euro sfiora 1,1 dollari, stabile lo spread. Wall Street in lieve ribasso ma verso settimaconsecutiva in rialzo