Borse europee positive | a Milano tonfo di Campari Peggiora l' indice Pmi

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L'Asia è ai massimi da quattro mesi. In Cina produzione industriale +6,6% a novembre. L’Europa è in rialzo dopo la decisione della Bce sui tassi. Rallenta l'inflazione in Italia e Francia Euro sfiora 1,1 dollari, stabile lo spread