Bonelli AVS | Enel vende fabbrica più grande d’Europa di rinnovabili Governo la blocchi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “, con la guida dell’AD Cattaneo e del presidente Scaroni, colui che diceva che occuparsi die’ da ubriaconi, ha deciso di mettere in vendita ladi proprietàal 100% che produce pannelli fotovoltaici di alta qualità per un totale di 3GW anno. La3Sun Gigafactory è la piùin Europa nella produzione di pannelli fotovoltaici ed è all’interno della strategia di rendere il nostro paese alternativo al mercato cinese, tanto sbandierata da questa maggioranza, ma solo a parole.” Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo, che prosegue: “3Sun Gigafactory avrebbe garantito una certa indipendenza dalla Cina in un periodo storico in cui si parla tanto di energia, materie prime e prodotti importati ...