Bologna vs Roma | probabili formazioni e dove vederla

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Si tratta di uno scontro diretto per la Champions League, con i felsinei che sognano il sorpasso sui giallorossi per issarsi al quarto posto.Vssi giocherà domenica 17 dicembre 2023 alle ore 18 presso lo stadio Dall’AraVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I felsinei si stanno confermando come una realtà consolidata del campionato. La squadra di Thiago Motta sta vivendo un sogno e il quinto posto in classifica ad un solo punto dai giallorossi, e quindi dal quarto posto, lo dimostra. I rossoblù hanno perso soltanto due partite, e nelle ultime cinque sono arrivati tre vittorie, un pareggio e una sconfitta I giallorossi sono riusciti a raggiungere il quarto posto dopo una lunga rimonta necessario per ...