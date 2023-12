Bologna-Roma | Motta | “I tifosi hanno il diritto di sognare | noi dobbiamo pensare a lavorare”

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Itutto ildi, noi inveceprepararci alla prossima partita come abbiamo sempre fatto e stiamo facendo. Dovremo avere pazienza nel cercare e sfruttare gli spazi, evitando di subire ripartenze”. Così Thiago, tecnico di unche sta stupendo tutti in questi primi mesi di stagione. Domenica al Dall’Ara arriva ladi Mourinho: “Un grandissimo allenatore, io alla fortuna non credo. Significa che ha meritato tutto ciò che ha ottenuto. Provo grande rispetto e ammirazione, gli vorrò sempre bene e gli auguro buona fortuna”. Una partita anche utile per ricordare Sinisa Mihajlovic: “Un grande uomo di sport e di vita. Anche nella difficoltà ci ha mostrato di non arrendersi mai, questo rimarrà non solo per me ...