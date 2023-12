Bisceglie | installazione del ponte ciclopedonale Ieri arrivato | oggi il montaggio

Il Comitato per il nuovo ospedale incontra la Dg della Asl Bt, Dimatteo per l'attuale situazione del "Bonomo"

... Sono in programma nel breve termine le seguenti ulteriori azioni: -del sistema ... - In relazione alla struttura del reparto di Ortopedia , che da Andria opera agli interventi ...

Antenna Vodafone in via Bernini, il Tar dice sì all’installazione MilanoToday.it

Arriva il Natale in città, installato l'albero di luci in Piazza Vittorio Emanuele BisceglieViva

Antenna Vodafone in via Bernini, il Tar dice sì all’installazione

La società Vodafone Italia Spa aveva presentato ricorso nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo a seguito del parere negativo sulla richiesta di installazione e del conseguente diniego a procede ...

UFFICIALE-Ath. Palermo: preso un portiere ex Salernitana e Marsala

Nuovo colpo di mercato per l’Athletic Club Palermo che ha annunciato l’arrivo di Antonio Russo, portiere classe 2000 che lo scorso anno ha vestito le maglie di Taranto in Serie C e Real Aversa in Seri ...