Bilancio 2023 | i giochi portano allo Stato 5 | 68 milioni di euro e oltre

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) - Milano, 15 Dicembre. La fine dell'anno è caratterizzata dai bilanci delle varie attività e, in attesa del Riordino nazionale del Settore, anche nel comparto dei casinò autorizzati si cominciano a tirare le somme sull'andamento di questoin dirittura d'arrivo. Nello specifico ildelloevidenzia una crescita del settore pari al 4,1 per cento, corrispondenti a 21.659di, rispettostesso periodo di riferimento del 2022. La crescita rilevata fa riferimento all'aumento delle entrate tributarie e contributive, derivanti proprio dalle entrate delle lotterie e delle altre categorie di, salite di 5,8 punti percentuali nei primi dieci mesi del. Gli incassi hanno riguardato in ...