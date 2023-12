Bignami | “Termovalorizzatore | valutare aspetti carattere sociale | economico e giuridico”

Termovalorizzatore, valutare aspetti carattere sociale, economico e giuridico

Così il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo, a seguito della sua partecipazione alla conferenza 'Roma locomotiva d'Italia. Capitale pulita' a Palazzo Wedekind.

Natale a Gabicce Maremonte: tutti gli eventi dal 16 al 20 dicembre

2' di lettura 15/12/2023 - Proseguono gli appuntamenti natalizi a Gabicce Mare. Quest’anno, per festeggiare il ventennale dalla prima edizione del “Presepe Vivente”, sabato 16 dicembre, dalle ore 16.0 ...

“Io non rischio”: la Protezione civile presenta le buone pratiche di sicurezza

1' di lettura 15/12/2023 - È in programma domani sabato 16 dicembre, dalle 10 alle 18, in piazza del Popolo, l’appuntamento “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” che porterà le volont ...