Biathlon | Vittozzi è terza nella Sprint Femminile | “Gara non semplice | ma ho controllato i tempi di tiro”

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Lenzerheide – Sale sul podio ancora una volta Lisa. L’Azzurra si prende il terzo posto in Coppa del Mondo dia Lenzerheide in Svizzera. E’ stata una grande, disputata sulla distanza dei 7.5 km. Ha trionfato la francese Justine Braisaz-Bouchet, che ha tagliato il traguardo con il crono di 22:13.0. La seconda piazza è andata alla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold (+12.2). Precisa e determinata laha tessuto una competizione perfetta, soprattutto al poligono: “La pista non era facile – ha commentato la sappadina all’arrivo, come riporta la nota Agc di coni.it -, ma ho cercato di interpretarla bene, gestendo nel migliore dei modi la situazione dal primo all’ultimo giro. Il poligono, invece, mi è sembrato facile, non c’era vento e sono riuscita a controllare ...