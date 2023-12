Biathlon | IBU Cup 2023 | Botn e Bondoux vincono le pursuit di Sjusjoen Ottava Michela Carrara

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) È proseguita oggi a(Norvegia) la terza tappa dell’IBU Cup-2024 di. Dopo le due sprint di mercoledì, si sono disputate in queste ultime ore le due(10 km femminile e 12,5 km maschile) e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Nella gara maschile ha trionfato il norvegese Johan-Olav. Il padrone di casa, che partiva dalla seconda posizione con 16” di ritardo dal tedesco Simon Kaiser (vincitore della sprint ma oggi solo 12° con tre errori), ha disputato una gara regolare, con un errore per sessione tranne nella seconda (dove ha trovato lo zero), e ha chiuso la prova davanti a tutti con il tempo di 33:09.6. Dietro di lui i suoi connazionali Martin Uldal, secondo a 10” (0+1+0+1), Martin Nevland, terzo a 23”4 (2+0+1+0), Mass Oeverby, ...