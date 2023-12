Beyoncé star sul grande schermo | al cinema il concerto dei record

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Grinta e sex appeal, talento e perfezionismo. Da quasi 30 anniKnowles detta le regole dell'R&B e del pop internazionale. Prima come membro fondatore delle Destiny's Child poi come fortunata protagonista di una delle più brillanti carriere da solista. Finora ha venduto 200 milioni di copie, ha vinto 28 Grammy Awards e debuttato al primo posto della Billboard 200 con sette album consecutivi. Col marito Jay-Z ha dato vita a una vera e propria azienda familiare che, nel 2017, li ha fatti diventare la coppia di artisti più pagata al mondo. L'ultimo capitolo della sua saga in note si intitola «My house», il nuovo singolo pubblicato in concomitanza con la prima mondiale a Londra di «Renaissance: a film by» che racconta il recente tour deie che sarà proiettato anche nelle sale italiane il 21, 22, 23, 24 dicembre e ...