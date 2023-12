Bergomi | «Inter contro Real Madrid? Mi va benissimo! L’anno scorso…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Giuseppenon ha paura nel pensare che l’potrebbe dover sfidare in Champions League un’avversaria del calibro del. L’ex nerazzurro, poi, difende Simone Inzaghi dopo la sfidalaSociedad. SCELTE – Tra pochi giorni l’torna in campola Lazio in campionato, ma l’argomento caldo è ancora quello della Champions League. Ecco il parere di Giuseppe: «agli ottaviil? Ottimo, mi va benissimo. In Italia abbiamo fatto un salto di qualità, soprattuttoscorso. Abbiamo dato per scontato che i sorteggi favorevoli ci hanno portato avanti. Però i sorteggi sono una cosa e le ...