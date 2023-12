Bergamo tra rigenerazione urbana e ferroviaria | 700 milioni di euro di investimenti in due anni e mezzo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 dicembre 2023)corre veloce sui binari dell’intermodalità, dellae della riqualificazione, anche attraverso un processo evolutivo e di ammodernamento della lineacapace di rilanciare la città in termini di attrattività e sostenibilità, con una forte connotazionepea, rappresentando così un modello da esportare a livello nazionale. A testimoniare l’impegno profuso in questie la volontà di recuperare un gap che ha visto il capoluogo un po’ troppo abbandonato a se stesso, ci hanno pensato l’ingente gettito frutto del PNRR e la proficua alleanza tra pubblico e privato, partenariato che ha visto scendere in campo Comune, Regione, Rfi, Sistemi Urbani e, in veste di azienda investitrice e vincitrice dei bandi, Vitali ...