Bergamo | raddoppiato il contributo alle famiglie con difficoltà economica

(Di venerdì 15 dicembre 2023). Il Comune diraddoppia ileconomicoin. A raccontare, o meglio, a fare un bilancio è il vice sindaco e assessore al Bilancio Sergio Gandi che, insieme al dirigente Marco Mirandoli, responsabile dei Tributi, ha dato conto di come l’amministrazione sia riuscita dal 2019 ad oggi a moltiplicare i fondi da erogare ai nuclei familiari fragili, ad evadere molte delle richieste arrivate e ad aumentare la forbice della cifra elargita. Come? Grazie allo sforzo della collettività relativo all’aumento, applicato nel 2020, delle imposte, passate dallo 0,6 allo 0,8 per cento. Una differenze minima ma di assoluto rilievo proprio per consentire un’operazione che va nella direzione del sostegno di chi ha più bisogno. ...