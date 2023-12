Beni durevoli | acquisti 2023 record a 75 miliardi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – La spesa delle famiglie italiane ina fine anno supererà per la prima volta la soglia dei 75di euro con una crescita del 2,3% in volumi e del 9,4% in valore sul quale incide un aumento medio dei prezzi pari al 7%. Sono le stime dell'Osservatorio Findomestic, realizzato dalla società di credito al consumo del Gruppo BNP Paribas in collaborazione con Prometeia e giunto alla sua trentesima edizione. A determinare quest'andamento è soprattutto l'accelerazione del mercato della mobilità, in recupero del 18,8% sull'anno scorso per un fatturato di 41,5grazie a una netta inversione di tendenza del settore auto, che non riesce tuttavia a colmare il gap in volumi rispetto al pre Covid; sostanzialmente stabile, invece, il settore casa, che chiuderà il ...