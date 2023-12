Benevento | Pinato c’è | ma le assenze non mancheranno | da valutare Terranova

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAllenamento a porte aperte questo pomeriggio all’Antistadio Imbriani per ilche va a caccia del riscatto. All’orizzonte, dopo le due sconfitte consecutive in altrettanti derby, c’è l’esame Latina. I giallorossi di mister Andreoletti proveranno a uscire dalla serie negativa, ma dovranno fare i conti con i problemi che provengono dall’infermeria. Se, uscito anzitempo nella sfida con i biancoverdi, ha partecipato al lavoro con il gruppo e ha disputato anche metà partitella per poi accomodarsi in panchina, le brutte notizie arrivano da altri calciatori. Assenti alla seduta, oltre ai lungodegenti Meccariello e Simonetti, anche Tello e Agnello. Differenziato per Pastina, fuori rosa al momento per la questione calcioscommesse, Rossi e Masella. Solo palestra per Ciciretti, a questo punto da considerare ...