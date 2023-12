Bene Kyiv in Ue | ma il nodo è arrivare alle elezioni Usa Le pagelle di Tocci all’EuCo

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Altro che stanchezza europea sull’Ucraina, dice a Formiche.net Nathalie, direttrice dello Iai: se 26 Stati membri legano il proprio futuro con quello dell’Ucraina è comunque un segnale che va nella direzione opposta a quello di una stanchezza e quindi da questo punto di vista sicuramente il Consiglio è stato un successo. Ma la partita tra Mosca esi gioca anche a Washington, dove lepresidenziali potranno dire molto sul futuro del paese guidato da Zelensky. Fra gli elementi in chiaro possiamo inserire quello relativo all’allargamento all’Ucraina? Assolutamente sì e non era affatto scontato, nel senso che già a ridosso del vertice Viktor Orban aveva fatto capire che la sua posizione non sarebbe stata la stessa degli anni passati: ovvero il cane che abbaiava senza mai mordere davvero, anche lasciando intendere che non ...