Belen Rodriguez pubblica una foto in intimo e risponde a due critiche e c’entra anche Stefano De Martino

Leggi su isaechia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ancora una voltaè al centro del mirino sui social. Questa volta però, al centro della diatriba, non ci sarebbe la tanto discussa relazione conDee le conseguenti dichiarazioni fatte a Domenica In da Mara Venier che hanno decisamente diviso in due il pubblico televisivo. Da una parte infatti chi si è schierato a suo favore, empatizzando fortemente con lei e attribuendo tutta la colpa del suo malessere psico-fisico passato ai vari tradimenti di. Dall’altra chi invece la reputa a volte esagerata e ha aspramente criticato le sue rivelazioni. Questa volta al centro della discussione sui social ci sono alcune risposte che la showgirl ha dato ad alcuni fan. Il tutto è nato in seguito allazione di una campagna pubblicitaria del marchio ...