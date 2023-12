Bce | taglio dei tassi? Macché “Non è il momento” | dice Lagarde

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Roma, 15 dic – Dopo aver messo in ginocchio le capacità d’investimento in un anno, la Bce non pensa minimamente di tagliare idi interesse. Certamente, la folle corsa è terminata un mese e mezzo fa. Ma mai dire mai, con Christinee soci. Specialmente se ci basiamo sulle loro dichiarazioni, così come riportate dall’Ansa. Bce, di tagliare inon se ne parla Mentre il governatore della Fed americana Jay Powell annuncia tre cali consecutivi nel 2024, la Bce di tagliare id’interesse non vuole proprio saperne. Niente ottimismo, per carità, che bisogna stare in guardia. Dunque, tutto fermo al folle 4,5% raggiunto l’ottobre scorso e – per ora – ancora non incrementato. Senza contare che a metà dell’anno prossimo ci sarà la chiusura del programma di acquisto straordinario di titoli, ovvero il Pepp, ...