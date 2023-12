Basket | Nba | Warriors ko 121-113 e sesta vittoria di fila per i Clippers

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Los Angeles, 15 dic. -(Adnkronos) -diper i Los Angelesche, pur privi di Paul George, superano in casa per 121-113 i Golden Stategrazie a un James Harden in versione vintage da 28 punti, 15 assist e 7 rimbalzi. I padroni di casa trovano anche 27 punti da Kawhi Leonard e 21 da Norman Powell in uscita dalla panchina. Golden State ritrova finalmente Klay Thompson (30 punti e 9/15 dal campo) ma paga la serata difficile al tiro di Steph Curry (5/17 per 17 punti totali) e incassa il terzo ko consecutivo.