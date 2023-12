(Di venerdì 15 dicembre 2023), 15 dic. - (Adnkronos) -casalinga per(14-9) che supera 128-123(15-8) dopo un match ad alto tasso di spettacolarità. Are i Kings l'ennesima grande prestazione in stagione di De'Aaron Fox, che manda a referto 41 punti con 14/25 dal campo e 7 assist. Ai Thunder on basta un Shai Gilgeous-Alexander semplicemente fantastico da 43 punti, 9 assist e 6 rimbalzi. Tra i padroni di casa solida prova di Domantas Sabonis (18 punti e 16 rimbalzi) oltre a un sorprendente Keon Ellis da 17 punti.

Basket: Nba, Fontecchio segna 24 punti e trascina Utah alla vittoria a Portland

Simone Fontecchio trascina Utah (9 - 16) al successo in trasferta a Portland (6 - 17) per 122 - 114. Il nazionale azzurro, partito ancora in quintetto sfodera la miglior prestazione stagionale ...

Nba: i Clippers spengono Golden State, Doncic non riesce a battere Minnesota. E Fontecchio brilla - Sportmediaset Sport Mediaset

I risultati della notte NBA, 15 dicembre 2023: Show di Simone Fontecchio con 24 punti, vincono Boston e Minnesota Eurosport IT

Basket: Nba, Fox trascina Sacramento alla vittoria su Oklahoma City

Sacramento, 15 dic. - (Adnkronos) - Vittoria casalinga per Sacramento (14-9) che supera 128-123 Oklahoma City (15-8) dopo un match ad alto tasso di spettacolarità. A trascinare i Kings l’ennesima ...

Basket: Nba, Fontecchio segna 24 punti e trascina Utah alla vittoria a Portland

Portland, 15 dic. - (Adnkronos) - Simone Fontecchio trascina Utah (9-16) al successo in trasferta a Portland (6-17) per 122-114. Il nazionale azzurro, partito ancora in quintetto sfodera la miglior pr ...