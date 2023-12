Basket | Luca Banchi | “Vittoria importante per consolidare la nostra identità Belinelli è incredibile | non mi sento il suo allenatore”

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il sogno continua. La Virtus Bologna non si vuole fermare e conquista il terzo successo consecutivo a livello continentale, confermandosi come minimo in terza posizione dopo quattordici giornate di stagione regolare nell’Eurolega 2023-2024 dimaschile. I bianconeri, dopo la fondamentaleodierna in trasferta (dopo 6 k.o. di fila fuori casa in tutte le competizioni) per 91-81 a Vitoria contro il Baskonia, vantano un fantastico record di 10-4 solamente alle spalle di Real Madrid (13-1) e Barcellona (10-3), in attesa delle partite di domani. “Abbiamo giocato una partita solida. Ottimo approccio, poi abbiamo avuto qualche problema contro la loro energia e la voglia di rientrare. I rimbalzi offensivi e le triple hanno fatto la differenza nel secondo quarto, quando il Baskonia è rientrato, ma noi siamo rimasti concentrati sul nostro piano, ...