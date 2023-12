Basket | Eurolega | l’Olimpia Milano ferma Barcellona e vince 86-90

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023)per 86-90 contro ilinndo la striscia di sedici vittorie che gli spagnoli avevano collezionato in casa. Ora, i milanesi tornano a concentrarsi sul campionato, dove incontreranno Varese questa domenica.sale in cattedra sin dai primi secondi di partita, con Shields assoluto protagonista. I padroni di casa si ritrovano ad inseguire dopo pochi palleggi esfrutta diverse triple per prendere il largo. Al termine dei primi dieci minuti di gioco, la formazione italiana è in vantaggio per dieci punti, con il tabellone che segna 19-29. Nel secondo parziale, la storia si ripete, o quasi.mantiene il vantaggio, con gli spagnoli che si dimostrano ...