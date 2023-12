Basket | Datome | “Mi serve ancora un po’ di tempo per trovare la mia nuova passione”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – Non è facile descrivere in pochi paragrafi la grandezza di Luigi: 203 cm di altezza, 1.766 punti segnati con la sola maglia della Nazionale, una carriera costellata da tanti successi in Italia (con le maglie di Siena, Scafati, Roma e Milano) che gli hanno fatto toccare le vette dell’Olimpo del: l’Nba, là dove ogni cestista del mondo sogna di giocare anche una sola stagione. Negli Usa-fra alti e bassi- ha trascorso tre anni indossando la maglia dei Detroit Pistons e quella dei leggendari Boston Celtics, oltre a una fugace apparizione con i Rapids Drive in una lega ‘costola’ dell’Nba. È con la maglia azzurra che capitanha voluto dire addio al parquet, in occasione dei Mondiali che si sono tenuti quest’anno e hanno visto l’Italia di coach Gianmarco Pozzecco classificarsi ...