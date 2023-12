Baroni | «Adesso serve un Verona ad altissimo livello»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Le parole di Marco, allenatore dell’Hellas, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina Marco, allenatore dell’Hellas, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina. PAROLE – «Sono tutti a disposizione, su Dawidowicz dobbiamo prestare un po’ di attenzione, ma si è allenato, dobbiamo gestire l’eventuale minutaggio, Hien è apposto, Magnani anche, Faraoni invece tornerà la prossima settimana. Andiamo a giocare contro una squadra che ha un allenatore molto bravo che ha improntato un gioco offensivo collaudato, sarà l’avversario più forte delle ultime giornate ma questo deve servire da sprono per alzare l’asticella. Questo è un avversario che devi provare principalmente a non subire. Abbiamo bisogno di punti e di continuità di prestazione».