Bari | ha un infarto mentre chiacchiera col suocero | salvato dal gilet-defibrillatore

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Unindossabile avrebbela vita a un 49enne del quartiere barese di Carbonara, Vito Sifanno: la sua storia è raccontata da Repubblica, che spiega come il dispositivo medico ha rilevato l’improvviso arresto cardiaco. Ed ha immediatamente rilasciato una scarica elettrica che ha permesso al cuore dell’uomo di riprendere a battere, e a chi era con lui di chiamare il 118. Brevi angosciosi attimi avvenutiSifanno si trovava in piazza are con suo: all’improvviso, il malore e poi lo svenimento. Il dispositivo gli ha però permesso di riprendersi presto: quando è stato trasportato al policlinico, il 49enne era cosciente. Il paziente è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico per l’impianto di unsottocutaneo che continua a ...