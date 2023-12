Barbera e la frase cha ha fatto infuriare l’universo femminile

Leggi su panorama

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sulla querelle che ha infiammato la Rete e nata da un’espressione (“donne impazienti”) estrapolata dalla conferenza stampa che il neo presidente della Corte Costituzionale Augustoha tenuto lo scorso 12 dicembre, è intervenuto il professor Enzo Cheli, costituzionalista e vicepresidente della Consulta tra il 1995 e il 1996. Chiarendo come«abbia da sempre combattuto, come costituzionalista e come politico, per l’affermazione del principio di uguaglianza e delle libertà fondamentali». Non c’è stato nemmeno il tempo della prima uscita pubblica, la conferenza stampa dello scorso 12 dicembre, che sul neo presidente della Corte Costituzionale Augustosi sono addensati i primi malumori. Da subito le esternazioni su maxi-emendamenti, voto di fiducia e rapporti tra governo e Consulta (Il presidente era stato netto: “Non ...