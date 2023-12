Barbara D’Urso Torna In Tv | Ecco Dove La Rivedremo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 15 dicembre 2023)sta perre in Tv. Il suo contratto con Mediaset sta per scadere e quindi tra poche settimane sarà libera di scegliere il suo futuro lavorativo.la vedremo? Al momento non c’è nessuna conferma ma si fa strada l’ipotesi che possa passare a Sky oppure sul canale Nove. Non è neppure escluso che faccia delle ospitate in alcuni programmi Raipotrebbe rilasciare delle interviste bomba.tutti gli aggiornamenti sulla conduttrice!approda a Sky? I rumors Il futuro dipotrebbe essere già scritto. Il suo contratto con Mediaset è in scadenza il 31 dicembre 2023 e dopo questa data, sarà libera di scegliere cosa fare. L’ultima indiscrezione parla di un programma ...