Ballottaggio Simic-Bartesaghi contro il Monza | il dubbio di Pioli

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Saràtrafino alla fine per Milan-. L’emergenza totale in casa rossonera, per quanto riguarda la retroguardia, costringerà Stefanoa dover scegliere, con ogni probabilità, tra i due giovanissimi classe 2005. Sembrerebbero certi del posto Tomori, Theo Hernandez e Florenzi…ma mancherebbe appunto il quarto uomo che andrebbe a comporre la difesai brianzoli. Oltre ai soliti infortunati mancherà infatti anche Capitan Davide Calabria, vista l’espulsione con relativa squalifica rimediata a Bergamol’Atalanta. Ancor più emergenza quindi per il Diavolo, con Stefanoche si troverà quindi a dover scegliere tra. Secondo La Gazzetta dello Sport, il ...

Probabili formazioni Serie A della 16giornata: le news dai campi

centrale o Bartesaghi a sinistra sono le possibili altre opzioni Musah e Reijnders agiranno ...mentre davanti Jovic non ha fatto male contro il Newcastle e spera di poter entrare in...

Da oggi si comincia a pensare alla sfida col Monza. In difesa è ballottaggio tra Simic e Bartesaghi Milanpress

Calabria out, ballottaggio under 19 per sostituirlo contro il Monza Milan News

Serie A: probabili formazioni e fantaconsigli

Torna l'analisi di tutte le partite di Serie A con probabili formazioni e fantaconsigli riguardanti la 16°giornata che inizierà con un anticipo al venerdì.

Milan Monza: Calabria out per squalifica. La situazione in difesa e chi potrebbe sostituirlo tra Bartesaghi e Simic

Milan Monza: Calabria out per squalifica. La situazione in difesa e chi potrebbe sostituirlo tra Bartesaghi e Simic Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione in difesa del Mil ...