Baby gang e mondo ' trap' nel mirino | 41 arresti

Leggi su agi

(Di venerdì 15 dicembre 2023) AGI - Pistole, di cui una con matricola abrasa e usata per uccidere, armi da taglio e tirapugni, centinaia di dosi di droga per 12 kg, anche vicino a una scuola, denaro per un totale di circa 10.000 euro, per lo più provenienti dallo spaccio:e ambienti continui alsono entrati neldi una vasta operazione della polizia che, impegnando oltre 500 agenti coordinati dal servizio centrale operativo (Sco) e diverse unità cinofile, si è svolta in 14 province: Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Pescara, Reggio-Emilia, Rovigo, Salerno e Verona, tutte citta' teatro di recente di episodi violenti. Quarantuno persone, di cui circa il 25% monorenni, sono state arrestate e ne sono state denunciate circa 70, di cui un terzo minorenni. Ad Arezzo i ...