Aveva dolori addominali | il bimbo stava crescendo nello stomaco

Leggi su dilei

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Un mal di pancia persistente, una corsa al pronto soccorso per capire le origini del malessere, e la scoperta di essere incinta. È questa la storia riportata dal New England Journal of Medicine, la rivista scientifica in lingua inglese gestita dalla Massachusetts Medical Societ. Non sapeva di essere incinta, quando si è presentata in ospedale, ma non è questa la particolarità della storia che, all’apparenza, potrebbe assomigliare a tante altre. Secondo quanto si apprende dalla rivista, infatti, la donna di 37 anni e residente su un’isola remota,un feto già formato che peròfuori dall’utero, tra loe l’intestino. Non sapeva di essere incinta: donna scopre che il fetotra loe l’intestino 10 giorni di dolore, crampi ...