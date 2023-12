Autostrade A24-A25 | Strada dei Parchi Reintegrata | Tariffe Bloccate e Nuove Promesse di Sicurezza

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L'Aquila - Dall'1 gennaio 2024, il Gruppo Toto, tramitedeiSdp, riprenderà la gestione delleA24 e A25. Questa decisione è stata ratificata oggi con l'approvazione alla Camera del DL "Anticipi," seguendo il via libera già ottenuto al Senato nei giorni scorsi. L'emendamento, inserito nel provvedimento, sancisce l'intesa tra Sdp e il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, cancellando la revoca della concessione decisa dal Consiglio dei ministri guidato da Draghi il 7 luglio 2022. L'accordo mette fine a un maxi contenzioso con oltre cento cause, dopo che i tribunali dell'Aquila e di Teramo avevano assolto i dirigenti della Spa dalle accuse alla base della revoca. Il Gruppo Toto accoglie con soddisfazione questa decisione, dichiarando che si è fatta giustizia, consentendo adei ...